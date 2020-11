Joseba Asiron: “En la calle Amaya en vez de pensar, proyectar, consultar y actuar, han hecho justo lo contrario”

Intervención en calle Amaya y su entorno

En una entrevista en Más de uno Pamplona, el portavoz de EH Bildu Iruñea, lamenta que “las soluciones en la calle Amaya” no gustan a Joseba Asiron, ni a la oposición, ni a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, responsable del transporte urbano, es más, señala que “solo gustan al concejal reprobado Fermín Alonso y a Enrique Maya”.

Asiron asegura que “cualquier aspecto y reflexión de la movilidad sería bienvenido”, incluso si eso suponen cambios en los planteamientos iniciados en su legislatura. “Alonso no consulta con nadie”, se queja quien fuera el primer edil en la anterior legislatura, quien añade que “la oposición no comparte sus planteamientos y les lleva de despropósito en despropósito”.

Antes de la calle Amaya había que haber actuado en Labrit, incluso en Cortes de Navarra y calle Olite

Sobre la intervención en la calle Amaya, Asiron incide en la importancia de “seguir el guion” que decía que “antes de intervenirla había que haber actuado en Labrit, incluso en Cortes de Navarra y calle Olite”. “Tras meses de despropósito volvemos al punto inicial”, lamentan desde EH Bildu, y critican que “en vez de pensar, proyectar, consultar y actuar, han hecho justo lo contrario: actuar, crear un caos y ahora pretende ir marcha atrás”.

Sobre el retraso en la ejecución de los proyectos que suponen las continuas consultas y estudios, Asiron cree que “hay que hacer las cosas con tiempo”, ya que “la movilidad requiere de muchos estudios y de la opinión de expertos”. En ese sentido, ha asegurado que “Pamplona tiene grandes profesionales y técnicos que lo han demostrado en la amabilización y Pío XII”. Asimismo, remata señalando que Fermín Alonso “está muy preocupado en crear kilómetros y kilómetros de carril bici para ponerse no sé qué banderas”.

Pasarela de Labrit

Pasan los años y la Pasarela de Labrit sigue en pie pero cerrada. La semana pasada además el Tribunal Administrativo de Navarra declaró ilegal el contrato para los trabajos de ensayo sobre la estructura que encargó el equipo de Enrique Maya y sobre el cual se sustenta la idea de reparación y reclamación al seguro de los costes.

EH Bildu exige que se retome y acelere el expediente para reclamar a diseñadores y constructores de la Pasarela del Labrit los 813.000 euros del coste de la obra. Según el tribunal no se respetó el procedimiento establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos. Con esta resolución según la coalición sería “irregular y fraudulento encargar un proyecto de reparación”.

¿Por qué el señor Maya no quiere cobrar los 813.000 euros para construir una pasarela nueva?

Se trata según Asiron del “último capítulo de una cadena de chapuzas protagonizadas por Enrique Maya y su equipo de gobierno”. Lamenta que “tras 16 meses no es que no se haya hecho nada es que se está peor”. El antiguo alclade de Pamplona, recuerda a Maya que “tiene tres informes que decían que había que desmontar la pasarela hasta los cimientos por graves problemas de proyección y de ejecución”, pero que “por intereses políticos se empeñó en encargar a dedo un nuevo informe al colegio de ingenieros de navarra por un importe de 62.000 euros”. Informe que según el portavoz de EH Bildu “lo único que dice es que para repararla habría que pagar casi lo mismo que costó construirla”. Asiron no entiende "por qué Maya que tiene un informe de los servicios jurídicos que dice que el ayuntamiento tiene que recuperar los 813.000 euros para construir una pasarela nueva no ha querido cobrarlos". Es por esto que insiste en que “no había justificación para ese encargo a dedo” y que vuelven a estar en “el punto inicial”, pero con 62.000 euros menos.

Servicios de Acción Preventiva Comunitaria

En cuanto a la gestión de la pandemia, Joseba Asiron asegura que las agrupaciones municipales “hicieron fuerza para hacer frente a la pandemia” pero lamenta que “el equipo de gobierno esté utilizando la situación para tomar decisiones unilaterales y hacer cumplimiento de su programa electoral”. De esta manera, pone como ejemplo la eliminación de Servicios de Acción Preventiva Comunitaria.

Los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria son una institución en los barrios"

Critica que al equipo de Maya y la concejala, María Caballero, “no les gusta la acción comunitaria”, al tiempo que recuerda que “hay 8 equipos que algunos funcionan desde hace 20 años trabajando con la juventud y los sectores más desfavorecidos”. Asiron tilda de “despropósito” que “la señora Caballero anuncie que va a desbaratar” estos servicios. Lamenta que “hay más de 20 personas trabajando y un voluntariado de más de 700 personas y eso el Ayuntamiento no lo puede desaprovechar”.

Comercio y hostelería

Respecto a la campaña de bonos al comercio y a la cultura, Asiron lamenta que “se trata de una buena idea de la oposición que se ha ejecutado tarde”. “Fuimos los primeros en tener este planteamiento y los últimos en llevarlos a cabo”, recuerda. Además, quieren que “se amplíen hasta Navidad”, es lo que quiere la oposición y las conversaciones con el Gobierno Municipal apuntan a ello, pero no se lo va a creer “hasta que no lo vean aprobado”. Asimismo recuerda que queda pendiente también la ejecución de una campaña de bonos de apoyo al sector cultural.

Los bonos de comercio son una buena idea de la oposición que se ha ejecutado tarde

Por último, Asiron asegura no saber nada de la creación de una mesa de trabajo con el sector hostelero. Petición que fue aprobada a principios de octubre. El representante de EH Bildu entiende que “se deben tomar medidas complicadas para el sector”, pero insiste en que “deben tomarse de cara y no a espaldas de los hosteleros”.