José Luis Oreja: "La LF Challenge puede ser la categoría adecuada pero tenemos que estar en el top 4"

La temporada 24-25 Osés Construcción Ardoi tocó la gloria. Jugó en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, pero la aventura no fue como el club deseaba. A pesar de que en el primer tramo de la temporada los resultados acompañaban, la diferencia de potencial de las plantillas llevó a que el equipo perdiera algunos partidos clave contra rivales directas y a partir de ahí sufriera en los encuentros.

A ello se sumó una Junta Directiva formada por padres y madres de jugadores del club que tuvo que aprender sobre la marcha a establecer una estructura de club profesional. No todo fue negativo ni mucho menos. El aprendizaje fue enorme a todos los niveles, y se atrajo el talento de jugadoras navarras que estaban en clubes fuera de la Comunidad y volvieron para unirse al proyecto. Ahora muchas de ellas continúan este año de vuelta en la Liga Femenina Challenge. Esa "puede ser la categoría ideal para el equipo -asegura el Presidente de la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi, José Luis Oreja- pero por trayectoria e historia estamos entre las favoritas al ascenso. Eso sí, tenemos que estar en el top 4".

José Luis Oreja explica en esta entrevista en Radioestadio Navarra que el equipo seguirá jugando en Arrosadía, pabellón acondicionado el año pasado, porque aunque la esencia del club está en Zizur, no deja de ser el proyecto unificado del baloncesto femenino navarro, organizado en torno al club Ardoi. En él sigue militando María Asurmendi y lo hará hasta que ella quiera, según Oreja: "Ha dejado entrever que puede ser su último año. Si es así, le daremos el homenaje que se merece, y si sigue jugando, aquí tendrá su sitio, como cuando abandone las pistas".