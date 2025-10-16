Jorge Aguirre: "El Plan traslada el modelo de deporte y actividad física que queremos para Navarra"

Navarra ya cuenta con un Plan Estratégico del Deporte actualizado para los años 2025-2028. Se basa en dos pilares centrales, la igualdad y la accesibilidad universal, trasladadas en ocho ejes de actuación que explica el Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, Jorge Aguirre.

Aguirre explica cómo el Plan recoge tanto los aspectos relacionados con la práctica deportiva regular, reglada o de elite como la mera actividad física, cada vez más importante y con la sociedad más concienciada al respecto, hasta el punto de que se prescribe el deporte en los centros de salud para promover un envejecimiento saludable.

Los ocho ejes recogen aspectos como el deporte y la actividad física para mejorar la calidad de vida o como aspectos fundamentales en el crecimiento y desarrollo en la infancia y la adolescencia, además del impulso y fomento del deporte autóctono y el fortalecimiento de las entidades deportivas y eventos relevantes. También el acompañamiento a deportistas en su carrera o el fomento de infraestructuras y eventos sostenibles, junto con la formación, investigación e innovación y la búsqueda una comunidad activa con el deporte no federado.

La entrevista también trata de la candidatura anunciada por la consejera Esnaola para que Navarra sea reconocida como Región Europea del Deporte en 2027, que supondría "reconocer el mérito de todos los agentes deportivos de la Comunidad durante muchos años", según Jorge Aguirre.