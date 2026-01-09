Remodelación Gobierno de Navarra

Jordi Rodríguez Virgili: "La comunicación no verbal de María Chivite no transmitía ilusión por un cambio político"

En Más de Uno Pamplona los expertos en Comunicación Política de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez-Virgili y Gonzalo Alzueta, analizan la remodelación del Gobierno de Navarra

En Onda Cero hemos querido hoy valorar los cambios políticos introducidos por María Chivite en el Gobierno de Navarra y lo hemos hecho con dos especialistas en comunicación política, Gonzalo Alzueta y Jordi Rodríguez-Virgili.

Este último considera que la presidenta ha vendido que su decisión se sustenta en el deseo de dar un impulso político a su gobierno pero cree que la percepción de la ciudadanía es otra, también la suya, a juzgar por el lenguaje no verbal de la comparecencia de ayer.

Alzueta ponía de relieve la soledad, a su juicio, de María Chivite en su ejecutivo y opina que la idea de introducir cambios no ha sido un pensamiento sobrevenido y que ha optado por rodearse de personas de su confianza.

Ambos analistas coinciden en que el gobierno foral no era tan sólido como dejaba entrever María Chivite y su impresión es que hay más de un gobierno dentro del ejecutivo de coalición.

Los dos consideran que Chivite agotará la legislatura y que no habrá, por tanto, elecciones anticipadas y Gonzalo Alzueta tiene claro que EH Bildu va a ser el principal beneficiario de esta situación.

