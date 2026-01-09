Jordi Rodríguez Virgili: "La comunicación no verbal de María Chivite no transmitía ilusión por un cambio político"

En Onda Cero hemos querido hoy valorar los cambios políticos introducidos por María Chivite en el Gobierno de Navarra y lo hemos hecho con dos especialistas en comunicación política, Gonzalo Alzueta y Jordi Rodríguez-Virgili.

Este último considera que la presidenta ha vendido que su decisión se sustenta en el deseo de dar un impulso político a su gobierno pero cree que la percepción de la ciudadanía es otra, también la suya, a juzgar por el lenguaje no verbal de la comparecencia de ayer.

Alzueta ponía de relieve la soledad, a su juicio, de María Chivite en su ejecutivo y opina que la idea de introducir cambios no ha sido un pensamiento sobrevenido y que ha optado por rodearse de personas de su confianza.

Ambos analistas coinciden en que el gobierno foral no era tan sólido como dejaba entrever María Chivite y su impresión es que hay más de un gobierno dentro del ejecutivo de coalición.

Los dos consideran que Chivite agotará la legislatura y que no habrá, por tanto, elecciones anticipadas y Gonzalo Alzueta tiene claro que EH Bildu va a ser el principal beneficiario de esta situación.