Joaquín Mencos: "En Navarra, dentro de la oscuridad, hay una luz ya que sigue siendo solidaria en cooperación"

En Más de Uno Pamplona Joaquín Mencos, responsable del comité de UNICEF en Navarra, ha asegurado que el Parlamento de Navarra lleva años pues abriendo sus puertas a niños y niñas para mostrar sus preocupaciones pero también sus propuestas, que es lo que se escuchó ayer en el pleno infantil celebrado ayer en la cámara foral.

Las cifras, según Mencos, son muy contundentes, entre ellas los 20.000 niños que han muerto en los dos últimos años en Gaza, dos millones de niñas en los últimos cuatro años han sido excluidas de los circuitos de educación en Afganistán o la situación de uno de cada seis niños del mundo, 473 millones, viven en zonas de conflicto.

Para UNICEF y para todas las organizaciones que trabajan en la ayuda al desarrollo es alarmante la reducción drástica de los fondos en materia de cooperación a lo largo del último año, de manera que programas que estaban en marcha ya no están, lugares donde se ha trabajado ya no están y hay niños y niñas que van no solo van a sufrir, sino que pueden morir como consecuencia de esos recortes.

Joaquín Mencos ha explicado que, en Navarra, el gobierno tiene definido una estrategia en materia de infancia para poder colaborar y poder echar una mano en estos países más vulnerables. Dice que en Navarra, dentro de la oscuridad, hay una luz ya que sigue siendo solidaria y el gobierno foral tiene una estrategia bien clara en cooperación al desarrollo y año a año sigue aumentando los recursos.