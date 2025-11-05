Javier Zabala: "Mi rival nunca sabe cómo le voy a jugar"

El pelotari riojano Javier Zabala se ha clasificado para su primera final como pelotari profesional. Es la del Torneo del 4 1/2 y la jugará contra el navarro Peio Etxeberría. Zabala ha devuelto la ilusión por los títulos a la pelota riojana, huérfana de ídolos desde la retirada de Titín y los hermanos Merino.

La cátedra pelotazale le define como un pelotari imprevisible. A Zabala le gusta el término: "Es así y quiero que sea así. A veces ni yo sé qué va a pasar ni qué versión voy a dar -ríe-. Me gusta que hablen de mí como imprevisible, como que nunca sabes cómo te voy a jugar. Intento jugar así, al despiste. En el frontón hago lo que se me pasa por la cabeza". Reconoce que esa pelota aparentemente caótica está estudiada: "Se dice que con mi juego nunca se sabe por dónde voy a salir. Pero es un juego que llevo mucho tiempo entrenando para que el rival nunca sepa qué movimientos voy a hacer".

Zabala es consciente de que las miradas de la pelota riojana están puestas en él, y espera que esa ilusión no se convierta en presión sobre sus espaldas: "Durante muchos años me sentía muy presionado y no manejaba bien estos partidos. Pero le he dado la vuelta a eso y me tomo los partidos más tranquilo, transformo esa presión en energía y motivación". Ahora transmite la impresión de que rinde más en los partidos importantes. Él coincide: "Cuando he jugado los partidos que si perdía me iba para casa he sacado mi mejor versión". Eso espera hacer en la final del domingo 16 en el frontón Bizkaia.