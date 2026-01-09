Javier Remírez e Inmaculada Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra

Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente. Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”. En el Salón del Trono del Palacio de Navarra, bajo la presidencia de la presidenta María Chivite, y ante autoridades, una nutrida representación de dirigentes socialistas y familiares, han prometido sus cargos.

Conocedores funcionamiento administración

A continuación, la presidenta Chiviteha reivindicado, en el actual contexto de "incertidumbre mundial", "la buena política, una política sustentada en los valores de la democracia, del servicio público y, sobre todo, de todo, del bien común". Al respecto ha apuntado que las personas que ahora se incorporan al Gobierno Foral "saben muy bien lo que está en juego" y cuentan con unos perfiles que en encajan en el abordaje del contexto especialmente complejo en el que vivimos. En ese sentido ha subrayado que saben de gestión, conocen el funcionamiento de la administración y el programa y compromiso de legislatura porque "están muy cerca del día a día y conocen muy bien cómo hacer política y cómo trabajar desde el diálogo transversal para buscar acuerdos".

Niegan crisis de gobierno

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, los dos consejeros han rechazado que se pueda hablar de una crisis de Gobierno y han insistido en dar normalidad a los cambios dentro de un Ejecutivo, subrayando asimismo su compromiso con el proyecto emprendido en la Comunidad Foral. Javier Remírez Apesteguia, ex vicepresidente y consejero en la anterior legislatura 2019-2023 y hasta este jueves senador de Navarra por el PSN-PSOE, asume además de las citadas vicepresidencia y consejería, la portavocía del Gobierno Foral. Inmaculada Jurío Macaya, exparlamentaria foral del PSN-PSOE, actualmente ocupaba la secretaría general de la Delegación del Gobierno en Navarra. Al igual que Remírez cuenta con experiencia en el Ejecutivo Foral, en su caso como directora general de Justicia e Interior (2011-2012) en un Gobierno con UPN. EFE