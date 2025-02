Javier Guillén: "Las invitaciones de este año son una papeleta complicada. En un mes se conocerán"

La Vuelta ciclista a España celebra este año su 90ª edición, y la etapa 10, después de un día de descanso, se desarrollará íntegramente en Navarra. Con salida en el Parque de la Naturaleza Senda Viva y llegada en el Ferial de Larra Belagua, los 168 kilómetros de etapa "pueden deparar sorpresas" según en Director de Unipublic, Javier Guillén. Además del aspecto deportivo, "vamos a combinar muy bien turismo y ciclismo, con el día de descanso también en Navarra, lo que contribuye a una mayor presencia en el territorio y un mayor retorno para la Comunidad".

Con la gran sintonía existente con las instituciones navarras, "extraordinaria como siempre", Navarra está entre los recorridos previstos para ediciones posteriores: "lo que queremos es volver cuantas más veces posible, lo que nos obliga a hacer las cosas bien como organización". Javier Guillén siempre tiene en mente nuevos recorridos, también en Navarra: "Ya estamos con una etapa de montaña en la cabeza con un final en alto que ya se ha hecho por otras carreras".

Sobre las invitaciones de este año, con el Caja Rural candidato por el turno de rotaciones y las tres etapas ganadas el año pasado por los corredores del Kern Pharma, Guillén no esconde que la decisión va a ser difícil: "La verdad es que es una papeleta complicada para la organización. Tenemos dos wild cards y hay bastantes equipos candidatos que las quieren. El Giro y el Tour aún no las han anunciado, nosotros lo haremos después, pero esperemos que en no más de un mes las anunciemos".