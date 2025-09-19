Javi Eseverri: "Somos la primera Federación Autonómica que tiene Director Deportivo"

Este fin de semana Javi Eseverri vivirá un nuevo capítulo de recuerdos de fútbol sala. La selección española con la que él se proclamó Campeón de Europa en 2007 y 2010 juega en el que fue su último pabellón, Anaitasuna. El domingo repetirá partido amistoso frente a Armenia en el Ciudad de Tudela, ya con las entradas agotadas.

El eterno capitán del Xota es desde hace dos años el Director Deportivo de Fútbol Sala de la Federación Navarra de Fútbol, cargo que él ha estrenado: "Somos la primera federación autonómica en tener un director deportivo de fútbol sala". Su objetivo es dar un impulso a una modalidad que no debe verse como el refugio del fútbol: la calidad técnica del sala le hace ser una disciplina con enorme relevancia en un país cuya selección ha ganado varias Eurocopas y Mundiales.

Eseverri explica en esta entrevista la estructura del fútbol sala en Navarra, con clubes con tradición como Xota y Ribera Navarra pero también San Juan, Txantrea u Orvina. Su misión es también coordinar las selecciones navarras de la modalidad, existentes en sub 16 y sub 18 tanto en masculino como en femenino. Hay trabajo, pero es gratificante para un ex jugador que con el dorsal 10 a la espalda pasó a la Historia del fútbol sala en Navarra.