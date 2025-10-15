Izaskun Osés, subcampeona del mundo: "Se dio la carrera perfecta"

Izaskun Osés ha conseguido la medalla de plata en la competición que le faltaba: los Mundiales de Atletismo Paralímpico. Después de conseguir el bronce en su prueba, los 1.500 metros, en los Juegos de Río 2016, diploma en Tokio 2020 y pódiums en los Campeonatos de Europa, Izaskun cierra el círculo de su regreso a la competición tras ser madre por segunda vez y volver a los entrenamientos diarios.

"Se dio la carrera perfecta -explica- con unos primeros mil metros muy lentos". Lentos quiere decir correr a 3'24" el kilómetro. "Para estar en mi marca los mil metros suelen estar en 3'04"", asegura. Viendo quién participaba en la prueba y siendo esta sin guías, Izaskun sabía que era más rápida que sus rivales rusas, lo que le llevó a apretar en los últimos 500 metros para conseguir la medalla de plata.

"Estoy muy contenta, pero ya en casa con los pies en el suelo. Toca seguir entrenando", afirma. El mérito es doble por haber conseguido la medalla con 41 años de edad, cuando el cuerpo va perdiendo velocidad y ganando fondo: "Es así, pero en el 1.500 influyen más cosas que la velocidad, cosas que sí puedes mantener con la edad. Cada vez se entrena mejor y se aguanta en plena forma con más edad".

Después de su bronce en los Juegos Paralímpicos de Rio 2016 y su diploma en Tokio 2020, los Juegos de París 2024 le pillaron con su segunda hija muy pequeña. Es inevitable pensar en Los Ángeles 2028: "A partir de ahora disfrutar de entrenar y competir. Este año tenemos Campeonato de Europa en junio, me gustaría volver a hacer mi marca o mejorarla. En mente lo tengo, pero también tengo en mente la edad que tengo y que hay que ir año a año. Ojalá, ¿eh? me gustaría ir. Pero hay que ir año a año".