Ion Mariezkurrena, con paso firme en el Parejas

El Campeonato de Parejas está este año más igualado que nunca. Una pareja, Laso y Albisu, está destacada por arriba y otra, Peio Etxeberria - Rezusta, por abajo. Estos últimos son precisamente los rivales de Larrazabal y Mariezkurrena, y ya les batieron en la primera vuelta. Mariezkurrena es consciente de ello, y está con la guardia alta para el partido de este viernes en Hendaya.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Ion Mariezkurrena nos cuenta cómo lleva el Torneo, cómo están y cómo cuida sus manos, las estrategias de competición, su compenetración como pareja con Iker Larrazabal y el devenir y el futuro de la pelota ahora que hay cambios empresariales: "Que sean para mejor", resume Ion expresando el sentir del mundo pelotazale.