El interventor de Belate, Jesús Muñoz, afirma que los rumores condicionaron la licitación de las obras

Octava jornada de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra centrada estas primeras semanas en la adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Hoy ha comparecido el interventor y vocal de la mesa de contratación de Belate, Jesús Muñoz. Fue una de las tres personas que emitió dos votos particulares de los que se ha ratificado porque a su juicio se podían haber vulnerado ciertos artículos de la Ley Foral de Contratos, entre ellos el principio de transparencia. Muñoz ha insistido en que el procedimiento estaba viciado por el hecho de que Jesús Polo, presidente de la mesa, pudiese conocer las notas de los demás, aunque ha considerado irrelevante el orden en el que votó y que nunca negó que votó en último lugar.

Rumores

Pese a sus dudas sobre el procedimiento, reconoce Muñoz que no tiene ninguna prueba de que se hubiera manipulado ninguna puntuación y que no ha recibido ninguna presión externa ni política ni empresarial. Uno de los elementos que le hicieron saltar las alarmas es que, nunca le había sucedido en las 300 mesas en las que había estado, que le fuesen a asegurar a su despacho que la obra iba a ser adjudicada a la UTE de Acciona, Servinabar y Osés como así sucedió. En comparecencias precedentes, uno de los vocales, Francisco José Ansorena, afirmó que Polo que le había manifestado que había tenido una mala experiencia con una de las empresas que iba en UTE con Mariezkurrena que quedó en segundo lugar. Y otro vocal, Guillermo Vallejo, expuso que Polo le dijo que se repensase sus puntuaciones tras dar su mejor nota a Mariezkurrena. Según cuenta elDiario.es, Polo ha enviado una carta a la Comisión de Investigación negando estas afirmaciones. Hoy Jesús Muñoz ha ratificado que Vallejo sí le comentó las palabras del presidente.

Próximas comparecencias

Con la intervención de Jesús Muñoz, finalizan las declaraciones de los miembros de la mesa de contratación. La Comisión se retomará el martes 18 de noviembre con la comparecencia de los redactores del proyecto de duplicación de los túneles de Belate y el día 19 con la presencia del director facultativo de las obras.