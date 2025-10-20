PAMPLONA

La Institución Príncipe de Viana ha autorizado el proyecto de reurbanización del Paseo de Sarasate

Se ejecutará siguiendo el proyecto 'Isolíneas', ganador del concurso de ideas.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La Institución Príncipe de Viana ha autorizado el proyecto de reurbanización del Paseo de Sarasate y calles adyacentes, que se ejecutará siguiendo el proyecto 'Isolíneas', ganador del concurso de ideas. Así lo recoge en un informe fechado el 8 de octubre en el que, entre otras recomendaciones, plantea que el Monumento a los Fueros se mantenga en su actual disposición y que las farolas de la acera norte conserven la actual estética que enlaza con las del resto del centro de la ciudad.

Configuración formal

Respecto a la primera de las cuestiones, el informe indica que "debe mantenerse la configuración formal" de la jardinera perimetral y las cadenas en el Monumento a Los Fueros, ya que forman parte del elemento catalogado. 'Isolíneas' "ya planteaba esta circunstancia, aunque preveía la modificación de las gradas y modillones perimetrales para adecuar la base a la nueva topografía". Asimismo, 'Isolíneas' plantea elevar el contorno de las jardineras a una altura que no supere la de coronación de los modillones. Ambas actuaciones tienen el respaldo de Príncipe de Viana.

