Emergencia Climática

La iniciativa 'Luz Verde: Onda Cero escucha al clima' se adhiere a la I Semana del Clima de Navarra

Una veintena de entidades públicas y privadas han mostrado su compromiso con la I Semana del Clima de Navarra puesta en marcha por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como una iniciativa de calado para responder conjuntamente a la emergencia climática en el ámbito de la sensibilización, divulgación, conocimiento e interpelación social.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

En palabras del consejero José Mari Aierdi, “el cambio climático no es algo ficticio, sino una realidad palpable que debemos conocer, que afecta a todos los ámbitos económicos, sociales o culturales de nuestra sociedad, que debe comprometer a todas las administraciones públicas y empresas. Y, sobre todo, es una realidad que nos está exigiendo acelerar un proceso de transformación de nuestro tejido productivo y cambio de hábitos sociales para adaptarnos a un escenario cada vez más acuciante”.

Así lo ha señalado en el acto de presentación de la I Semana del Clima de Navarra acompañado por una nutrida representación de la veintena de colectivos, entre ellos la iniciativa de Atresmedia 'Luz Verde: Onda Cero escucha al clima', que se han involucrado en las actividades previstas para la semana del 20 de octubre. De hecho, el consejero, ha agradecido la participación de todos ellos y ha destacado “la relevancia de que empresas, colectivos sociales y administración participen conjuntamente en una estrategia de transformación del tejido productivo y de los hábitos sociales”.

Semana del Clima de Navarra
Semana del Clima de Navarra | Gobierno de Navarra

Todas ellas coinciden en la oportunidad de aunar esfuerzos en materia de cambio climático y en ese sentido, Aierdi ha destacado la relevancia de “esta dinámica participativa, que esperemos se vaya ampliando en próximas ediciones, para aportar de manera colectiva respuestas efectivas ante la emergencia climática”.

El programa completo acoge una amplia variedad de más de 50 actividades desde el 20 de octubre y durante toda la semana. Además, se ha publicado una página web con toda la información sobre la Semana del Clima de Navarra, sus objetivos, entidades participantes y actividades.

