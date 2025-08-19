Iñaki Porto: "AREGNA premia a José Mari Moreno por su profesionalidad y plena disponibilidad hacia los profesionales gráficos"

Hoy, 19 de agosto, es el Día Internacional de la Fotografía. Con tal motivo la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA) entregará mañana su sexto premio, en esta ocasión a título póstumo, a José Mari Moreno, fallecido el pasado 29 de marzo a los 64 años.

En Más de Uno Pamplona el presidente de AREGNA, Iñaki Porto, ha explicado que no era la primera vez que el nombre de José Mari Moreno sonaba como posible candidato a recibir este reconocimiento que finalmente en 2025 se le ha otorgado. La asociación ha valorado su "profesionalidad, empatía y plena disponibilidad hacia los profesionales gráficos, poniendo a su disposición el acceso y los espacios para ayudarnos a desempeñar nuestras labores como reporteros gráficos". Además fue un apasionado de la fotografía, de la que disfrutaba especialmente durante los numerosos viajes que hizo a lo largo de su vida.

José Mari Moreno ejerció el periodismo en Navarra Hoy y posteriormente en Diario de Noticias ocupando diferentes secciones. En última etapa profesional fue director de comunicación del Teatro Gayarre. Este será el lugar en el que este miércoles, 20 de agosto, a las doce del mediodía se hará entrega del premio a su familia.

La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra quiere que este reconocimiento se repita anualmente como expresión de agradecimiento de los profesionales del vídeo y la fotografía hacia aquellas personas e instituciones de la Comunidad foral que hayan destacado por su colaboración en las labores informativas de este colectivo.

Esta es la sexta edición de los premios que otorga la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA). En las cinco ediciones anteriores, los premios recayeron en Diana González, Gonzalo Ruiz Eraso, Nerea Longás, Josetxo Martínez y Rafael Moreno.