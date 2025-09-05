Imanol Arregui: "A veces no dejamos libertad al jugador diferente"

Después de toda una vida en el Xota Imanol Arregui firmó como entrenador del Nagoya Oceans en Japón por tres temporadas. Después de la primera club y técnico llegaron a un acuerdo y rescindieron el contrato. Imanol explica las causas de su decisión: "Para la jornada seis o siete ya veía que no estaba cómodo del todo. Las cosas son muy diferentes allí. En lo deportivo no fue mal del todo (campeones de Copa y subcampeones de Liga) pero en lo personal me llevo una buena experiencia". Allí se ha quedado otro mítico del Xota, Anderson Vasconcelos "Dê", que recibió la llamada de Imanol mientras estaba en Brasil. "Hay muchos brasileños trabajando en Japón por la industria de la automoción, y también hay jugadores brasileños. Dê sigue en Nagoya porque estaba, y está, muy a gusto trabajando en el club".

Imanol habla de las diferencias del fútbol sala de un país y otro. "Allí prima el orden y la defensa". Cuando se le plantea que algo parecido dijo el capitán de Ribera Navarra, David García, en este mismo programa, Imanol coincide, aunque lo que denominamos 'orden y defensa' no es lo mismo en el carácter mediterráneo que en el japonés. "Sí es verdad que a veces los entrenadores no dejamos libertad al jugador diferente. Un jugador tiene que aplicar lo que le dice su entrenador pero a la vez leer el partido y a veces hacer lo contrario".

Imanol analiza la Liga Nacional de Fútbol Sala en su arranque: "Arriba deberían estar los Barcelona, Pozo, Palma, Inter... a ver qué hace Valdepeñas. Estas dos últimas ligas han sido raras en la clasificación". Ve a su equipo, Osasuna Magna Xota, y a Ribera Navarra con buenas plantillas, y no descarta entrenar en la liga española. De hecho es su prioridad: "Cuando rescindí con Nagoya Oceans y volví a España era abril, y ahí ya estaba todo hecho en la liga española. He tenido muchas ofertas de fuera pero priorizo España. De aquí a enero o febrero esperaré y si no, me iré fuera a entrenar".