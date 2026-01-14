Iker Vicente: "Con la madera puedes revolver una apuesta como la que hicimos"

El aizkolari navarro Iker Vicente llevó a cabo hace escasos días una gesta descomunal en el mundo del deporte y del Herri Kirolak: Una apuesta de las de antes, un desafío a otro aizkolari, Eneko Ortuño, dándole dos troncos de ventaja. Se trataba de ver quién cortaba en menos tiempo 16 troncos en el caso de Ortuño, 18 en el caso de Iker Vicente.

Esn Radioestadio Navarra Iker nos cuenta la intrahistoria de la apuesta: cómo se fraguó, cómo se negoció y pactó entre ambos, cómo "se revolvió" con la elección de la madera y los troncos, y cómo transcurrió: con muchísimo entrenamiento y algo de incertidumbre los días previos por si la ventaja dada era excesiva. Iker Vicente también explica cómo fue el desafío durante el transcurso de la prueba, cuándo supo que había recuperado la desventaja y tenía igualado el desafío y cómo vivió física y mentalmente el reto y los días posteriores.

Para terminar Iker desvela su calendario a partir de marzo y su gran objetivo: Australia y el Campeonato del Mundo.