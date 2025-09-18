III Curso "Del Deporte al Futuro Profesional"

El deportista de elite se enfrenta a veces a un vacío cuando termina su carrera deportiva: abandona una estricta rutina de entrenamientos y competición, deja de pensar en el deporte de manera casi permanente y debe entrar de lleno en un mercado laboral que, en el mejor de los casos, conoce de forma parcial y, en otros, no ha experimentado en absoluto, dejando además de lado la formación en su plena dedicación al deporte de alto rendimiento.

Para ayudarles en esa transición y para hacerles ver que precisamente gracias al deporte han adquirido unas habilidades y valores que les van a resultar muy útiles como trabajadores o emprendedores, el Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo, con la colaboración del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física y la Fundación Miguel Induráin organizan el tercer curso "Del Deporte al Futuro Profesional".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En Radioestadio Navarra la Directora del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales, Amaya Bengoechea, el Gerente de la Fundación Miguel Induráin, Nacho Arbeloa, y el Director del Curso, Carlos Adín, explican cómo está estructurado el curso, a quién se dirige y cómo fueron los anteriores, que contaron con la participación, entre otros, del campeón del mundo de patinaje de velocidad Ioseba Fernández o el ex jugador de fútbol sala Javi Eseverri.