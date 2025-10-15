Ihor Korsun: "Habiendo guerra en Ucrania es un orgullo muy grande estar en la selección"

Ihor Korsun ya es uno más en el Xota. En realidad lo es desde que llegó a Pamplona, porque una vez más se cumple que el club de Irurzun es como una familia. "Cuando llegué aquí me ayudaron mucho todos, muchas gracias por eso a todos", dice. Reconoce que su sueño era jugar en España por lo que decidió rápidamente venir aquí. "La liga ucraniana tiene menos nivel, aquí juegan los mejores del mundo, tienen muy buen uno contra uno y el ritmo es más alto".

La liga ucraniana quizá no sea muy potente, pero sí lo es su selección. "Para mí ahora es muy importante jugar en la selección. Ahora hay guerra en Ucrania y es un orgullo muy grande para mí". Cree que el Xota puede aspirar a estar entre los ocho mejores de la liga a final de temporada y en mitad de la competición, cuando se decide la clasificación para la Copa de España. Ríe cuando le preguntamos si veremos muchos goles de Korsun. "Yo quiero meter muchos goles, pero aquí es más difícil. Esto no es la liga de Ucrania. Pero yo siempre quiero meter gol". Y se ve margen de mejora: "Aún no hemos visto al mejor Korsun. Quiero seguir mejorando. Siento que puedo más y quiero más".