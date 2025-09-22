Humberto Bustince ha recibido el máximo galardón sobre supercomputación que se otorga en España

Hoy en Onda Cero hemos podido charlar unos minutos y felicitar al catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince, tras haber sido distinguido con el premio más importante en supercomputación que se concede en España, otorgado por la Red Española de Supercomputación. El reconocimiento llega tras una larga trayectoria dedicada al estudio y aplicación de la supercomputación, un ámbito clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, el análisis de datos y la investigación biomédica.

Bustince ha explicado en qué consiste la supercomputación: se trata de la utilización de grandes infraestructuras informáticas, capaces de procesar y almacenar millones de datos. También ha recordado algunos hitos de su carrera, como la implantación en Navarra de títulos pioneros en Big Data y Ciencia de Datos, así como la participación de su equipo en la implementación del sistema AlphaFold2, una herramienta revolucionaria en la predicción de estructuras de proteínas, que ha abierto nuevas vías en el desarrollo de medicamentos.

El investigador subrayó también la importancia de la divulgación científica, convencido de que explicar de manera sencilla conceptos complejos es esencial para que la sociedad comprenda los avances que cada vez más forman parte de la vida cotidiana. En este sentido, considera que acercar la ciencia a los jóvenes es vital para despertar vocaciones y mantener el progreso.

En cuanto a la inteligencia artificial, Bustince destacó tanto sus beneficios como sus riesgos. Entre lo positivo, la capacidad de facilitar tareas y mejorar la productividad en múltiples ámbitos. En el lado negativo, señaló la pérdida de privacidad derivada del manejo masivo de datos y la dificultad de atender casos atípicos, como las enfermedades raras, que no siempre son tenidas en cuenta en los modelos basados en patrones.

El premio recibido no solo reconoce sus aportaciones técnicas, sino también su papel como referente en la formación, investigación y divulgación de la inteligencia artificial y la supercomputación en España.