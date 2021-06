Los hosteleros ven un escaso avance en la previsible flexibilización de las restricciones que afectan a su sector. Creen que una hora más de apertura solo dará para mantener las sobremesas tras las cenas, y piden la reapertura de las barras ante la situación sanitaria actual.

Desde la Asociación de la Pequeña Empresa de Hostelería piden al Gobierno una normativa más laxa toda vez que la situación de la pandemia ha mejorado de manera notable, a la par que está avanzando la vacunación. Aseguran que el incremento de aforos en interior del 30 al 50 por ciento en la práctica no les da para ampliar mesas, y no ganarán clientes cerrando a las doce de la noche en lugar de a las once. Así lo ha afirmado en Más de Uno Pamplona Beatriz Huarte, secretaria de ANAPEH.

Para la hostelería es clave el consumo en barra, prohibido desde el inicio de las restricciones y que al sector le supone un ingreso con alta rotación de clientes.

Mientras tanto la hostelería continúa con campañas de atracción como la Ruta “El Bocata” con 24 locales participantes elaborando bocadillos de todos los tamaños y sabores.