Héctor Urquía: "Los jugadores sienten el Tudelano"

Héctor Urquía está contento entrenando al Tudelano. Le convenció la llamada del Presidente Ramón Lázaro y el proyecto que le expuso quería para el club, con jugadores de Tudela y de la zona involucrados con el club, con sentimiento de pertenencia. Pudo intervenir en la formación de la plantilla y trajo jugadores que conocía del Barbastro, Alfaro, Corte, Calahorra o Logroñés.

Ha modificado la idea de juego que desplegó en el Anguiano y la ha plasmado en el Tudelano, Jugadores y cuerpo técnico están contentos con esa idea de fútbol, que pasa por ser valientes y ofensivos con balón y sin él, ir a ganar todos los partidos con mucha posesión para generar ocasiones de gol, presionar al rival cuando no se tiene el balón o se pierde para recuperarlo cuanto antes. Su idea está saliendo bien a pesar del tropezón del último partido contra el Alfaro, que demuestra la igualdad que hay en la categoría.

Urquía no quiere ponerse presión aunque el equipo esté arriba: "El objetivo al llegar era salvarse, queremos ir sin mirar muy lejos y que el trabajo del día a día nos lleve donde nos merezcamos. Estoy convencido de que si seguimos está línea nos llevará arriba".

Este sábado se celebra el 90 aniversario del club en el partido contra el Náxara: "Estamos todos muy ilusionados para que este fin de semana sea muy bonito en Tudela. Para nosotros cada fin de semana con nuestra afición es un regalo. A ver si les contagiamos nuestra ilusión y nuestras ganas de hacer las cosas bien y les damos una victoria".