Ya hay anteproyecto de presupuestos para 2026, negociado de nuevo con EH Bildu

El mismo día que la Cámara de Comptos ha hecho público su informe sobre las adjudicaciones de obra pública a Acciona y Servinabar el Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria a las cuatro y media de la tarde del viernes el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026.

La cifra total de gasto es de 6.741 millones, siendo el gasto no financiero el mayor de la historia, 6.318 millones. Hay récord de gasto y récord de ingreso. El Gobierno deja para la mesa de fiscalidad el debate de cuántos impuestos tendremos que pagar el año que viene. No ha respondido a si ante un ingreso récord habrá bajada de impuestos. El presupuesto se incrementa un 4,8% respecto al año pasado y el déficit se sitúa en el 9,5% del PIB.

Salud se lleva la mayor partida, 1.561 millones, y la aportación al Estado será de 932. El departamento que más crece porcentualmente es Industria, un 20%.

Es el séptimo anteproyecto de presupuestos pactado con EH Bildu, que ha convocado a los medios 45 minutos después de que hablara el consejero. Laura Aznal dijo la semana pasada que su formación iba a ser “muy exigente” en la negociación. Hoy ha afirmado que "la relación con el Gobierno es buena y la negociación continúa la línea de los años anteriores, cada vez con mayor ambición".