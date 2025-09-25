La Guardia Civil desmantela una plantación con 2000 plantas de marihuana en Noáin

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor con 2000 plantas de marihuana en una nave en Noáin. Dos hombres, de 46 y 54 años vecinos de Pamplona, han sido detenidos y puestos a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública. La nave contaba con avanzados sistemas de seguridad y un complejo entramado eléctrico que evidenciaba la profesionalización del cultivo. Se trata de una plantación indoor de marihuana en un polígono ubicado en el Valle de Elorz, donde se han localizado cerca de 2.000 plantas de cannabis y unos 16 kilos de cogollos secos preparados para su distribución. Se ha intervenido un entramado eléctrico con 48 transformadores, 20 luminarias, 18 tubos fluorescentes y 15 ventiladores de gran potencia. También se incautaron 25 armarios de invernaderos de tela negra destinados al cultivo de esquejes.