Grupo Bel amplia su planta de Ulzama e inaugura una caldera de biomasa

Grupo Bel, actor global de referencia en el sector del queso, de las frutas y de los snacks, inauguró este viernes una caldera de biomasa en su planta de producción de Ulzama, ubicada en Iraizoz (Navarra), y anunció una inversión adicional para la ampliación de la planta destinada a respaldar su crecimiento futuro. El acto contó con la presencia de Mikel Irujo, consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital del Gobierno de Navarra; Stéphane Dupays, director de Operaciones del Grupo Bel; e Iñigo Purroy, director de la planta de Bel Ulzama, junto a representantes de instituciones locales, del sector industrial y de la plantilla de Bel.

Paso hacia la descarbonización

La nueva caldera de biomasa marca un hito en la estrategia de descarbonización de Bel. Desarrollada por la empresa sueca BKTECH y alimentada con pellets de biomasa suministrados localmente por Naparpellet, la instalación sustituye los combustibles fósiles por energía renovable de origen local. Con una potencia de 700 kW y una eficiencia superior al 90 %, el sistema cubrirá el total de las necesidades de vapor de la planta, reduciendo en 500 toneladas anuales sus emisiones de CO₂. El proyecto representa una inversión de 700.000 € y permite a la fábrica operar con energía renovable, junto con la electricidad verde certificada y paneles fotovoltaicos ya instalados en el recinto. Con esta inauguración, Ulzama se convierte en el quinto centro de Bel a nivel mundial que produce con biomasa y en particular, representa la primera caldera del Grupo con pellets, una prueba piloto fundamental para incrementar las capacidades técnicas de Bel para cumplir con sus compromisos SBTi 1,5 °C. El proyecto refleja la estrategia de Bel de reducir su huella ambiental, estar en línea con el escenario de 1,5°C y contribuir a la neutralidad de carbono de sus fábricas para final de 2025. En paralelo, el Grupo está desarrollando otras iniciativas con estos objetivos, incluyendo dos calderas de biomasa a base de pellets en Francia tras la prueba piloto de Ulzama.

Ampliación de capacidad

En el acto, Bel anunció una inversión adicional de 1,5 millones de euros para ampliar la planta de Ulzama con un edificio de 600 m² que albergará dos líneas adicionales de envasado. Esta ampliación incrementará la capacidad de producción en un 15 % para alcanzar hasta 7.000 toneladas anuales de La Vaca que Ríe® (aproximadamente 500 millones de porciones) y fomentará el empleo local. Las obras ya están en marcha y se prevé que las nuevas líneas estén operativas durante el primer semestre de 2026.