Los Gobiernos central y navarro y la CEN crean una comisión para impulsar el transporte ferroviario

Los gobiernos central y navarro, junto a la Plataforma Pro TAV, que impulsa la Confederación Empresarial de Navarra, han constituido este mediodía una comisión de trabajo para impulsar las infraestructuras ferroviarias en la comunidad.

Con el fin de avanzar en materias concretas y coordinar los esfuerzos técnicos y estratégicos, la Comisión ha definido dos grupos de trabajo especializados. El primero abordará las infraestructuras del Tren de Alta Velocidad y del tren convencional. El segundo se centrará en la logística y las mercancías, impulsando el transporte de carga y el desarrollo de la terminal logística de Noáin.

Durante el encuentro los diferentes equipos han trabajado en la elaboración de una hoja de ruta cuyo objetivo es identificar prioridades y definir líneas de acción en materia de conectividad, logística y competitividad territorial. El representante del Gobierno central y comisionado para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián, se ha referido a las futuras conexiones del Tren de Alta Velocidad.

El consejero de Cohesión Territorial ha incidido en que, a través de esta comisión, se va a trabajar conjuntamente con el objetivo de impulsar el uso ferroviario en línea con las políticas europeas. Uno de los tramos más avanzados es el Castejón-Campanas. Por su parte el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Manuel Piquer, ha anunciado una próxima reunión con el Gobierno de Navarra para hablar de los avances que está teniendo la línea.

El Comité Directivo de la comisión será el órgano encargado de marcar las directrices estratégicas y aprobar las propuestas derivadas de los trabajos técnicos.