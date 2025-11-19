El Gobierno de Navarra respeta las diligencias judiciales y muestra su compromiso de "colaboración total"

El Gobierno de Navarra ha afirmado que respeta todas las diligencias judiciales y ha mostrado su compromiso de "colaboración total" con las mismas en lo que se derive del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre adjudicación de obras públicas en la Comunidad Foral. Tras la sesión de gobierno, la consejera portavoz del Ejecutivo, Amparo López, ha recordado en conferencia de prensa que el Gobierno ya pidió "con prontitud", antes del verano, su personación en la causa ante el Tribunal Supremo por posible daño a la Hacienda Foral, una solicitud que fue desestimada. Además, ha enfatizado que el Gobierno de Navarra solicitó "con inmediatez" al informe de la UCO auditorías suplementarias sobre obras públicas y dispone de informes validatorios sobre las obras adjudicadas a Acciona y Servinabar. La consejera ha subrayado que los informes no suspensivos en obras públicas -como el del Interventor de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate- "no son corrupción".

Ninguna ilegalidad

La UCO "no señala al Gobierno en ninguna ilegalidad", ha declarado López, quien ha apuntado que los técnicos de la mesa de Belate, en sus comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, "han coincidido en lo ordinario del procedimiento". Los técnicos, ha agregado, "han avalado el informe final del presidente de la mesa", todo ello "sin injerencias ni presiones políticas, tampoco empresariales". La portavoz ha expresado la apuesta del Gobierno de Navarra por la transparencia reforzada y ha anunciado que habrá mejoras procedimentales en las adjudicaciones, propuestas por los órganos de control. Al ser preguntada sobre los sobrecostes en la obra de Belate, ha comentado que la misma se desarrolla "dentro de la legalidad y de los plazos previstos". Sobre esta y otras cuestiones relacionadas con esta obra "no vamos a entrar a hacer más valoraciones", ha concluido.

Oposición pide dimisión Chivite

Los grupos de la oposición al Gobierno de Navarra, UPN y PP, han pedido este miércoles a la presidenta, María Chivite, que dimita, tras conocerse el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán que, al mismo tiempo, "preocupa" a sus socios. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que está "claro que hay caso Belate", en el alusión a las obras de duplicación de esos túneles adjudicadas a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar, esta última vinculada a Santos Cerdán, y en ese sentido ha sostenido que este último y Belate "se van a llevar por delante" a la presidenta de Navarra, a quien ha instado a asumir responsabilidades. El presidente del PP en Navarra, Javier García, ha declarado que cada informe de la UCO que se hace público "acorrala cada día más a un Gobierno en el que ya vemos -ha dicho- que todos los partidos están metidos en el saco de la presunta corrupción".

Socios piden no anticiparse

La secretaria de organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha mostrado la condena del partido a los hechos denunciados en el informe de la UCO, que ha circunscrito al ámbito "totalmente personal" del exdirigente socialista Santos Cerdán. El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha instado a "no sacar conclusiones antes de tiempo", ha mostrado la "tolerancia cero" de Geroa Bai hacia los casos de corrupción y la preocupación de la coalición por las nuevas informaciones sobre el caso Koldo. El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha demandado "el máximo rigor y la máxima de las transparencias", tanto en el trabajo de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra como en el ámbito policial y judicial. Coinciden los socios presupuestarios del Gobierno de Chivite. El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha calificado como "preocupantes" las informaciones conocidas a través de los informes de la UCO al tiempo que ha remarcado que "hasta este momento no hay ningún rastro concreto de que las instituciones navarras y en concreto el Gobierno de Navarra haya participado en ninguna de esas prácticas"