El Gobierno de Navarra presentará alegaciones al informe de Anticorrupción sobre Belate

El Gobierno de Navarra se sigue aferrando al informe de la Cámara de Comptos que hace meses apuntaba a irregularidades administrativas en la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate, pero sin llegar a la nulidad del contrato. 24 horas después de que se conocieran los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha pronunciado. La jefa del ejecutivo, que a finales de junio calificó la adjudicación de Belate como "la más transparente" de cuantas ha ejecutado su gobierno, insiste en que se trata de "errores administrativos" y que "no hay delito alguno". Niega que pueda hablarse de "corrupción" ni de "mordidas" y discrepa abiertamente de las conclusiones aportadas en sus informes por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Chivite anuncia asimismo que presentarán alegaciones y reconoce que "margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos de las obras que se han auditado". Esta conclusión es una de las que se recogen en el informe de la Cámara de Comptos que se presentó antes del verano.

Adjudicaciones viviendas Ripagaina

El informe sobre el desdoblamiento de Belate es en el que más se ha puesto el foco mediático, pero no es el único. En la tarde del lunes, horas después de que se hicieran públicos los informes de la OANA, quienes fueran gerentes de Nasuvinsa entre 2015 y 2023 comparecieron ante los medios para explicar con minuciosidad por qué el informe de la OANA no es correcto en sus valoraciones de las adjudicaciones de vivienda en Ripagaina a Acciona y Servinabar. El actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente , José María Aierdi, dio una rueda de prensa junto con Alberto Bayona, ambos en calidad de ex gerentes de Nasuvinsa. Durante 35 minutos las explicaciones fueron prolijas con detalles técnicos y legales sobre los procesos de licitación y cuestiones que, en su opinión, rebaten lo que calificaron de “juicios de valor categóricos” del informe de Anticorrupción. No hubo respuesta clara para dos preguntas: por qué no existen las actas de la mesa de contratación y quién presidía esa Mesa. Precisamente la persona que tenía a su lado, Alberto Bayona, era uno de esos cuatro miembros de la mesa de contratación. José María Aierdi no le nombró y Bayona permaneció en silencio.

UPN y PP piden remitir informes a tribunales

Mientras tanto Bildu, socio externo del gobierno, que propuso a Edurne Eginoa al frente de la Oficina Anticorrupción, guarda silencio. No así los partidos de la oposición que piden llevar los informes de la OANA a los tribunales. UPN, que ya dio ese paso cuando se conocieron los detalles de la adjudicación, ha anunciado que adjuntará estos informes a su denuncia por las obras de desdoblamiento de Belate. La presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, cuestiona la auditoría externa encargada por el Gobierno y se muestra "sorprendida por la falta de dimisiones". En la misma línea el PPha exigido a la presidenta del Gobierno que sea el propio ejecutivo foral quien traslade el caso a la Fiscalía. El presidente del PP de Navarra, Javier García, advierte que, de no hacerlo, estarían intentando ocultar un posible delito