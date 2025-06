El Gobierno de Navarra fiscalizará 5 adjudicaciones de obra pública relacionadas con Acciona y Servinabar,

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido la fiscalización de cinco adjudicaciones de obra pública para "despejar cualquier tipo de duda", al estar relacionadas con las empresas Acciona y Servinabar, que aparecen en el informe de la UCO que investiga el caso Koldo e implica al navarro Santos Cerdán. En concreto el ejecutivo foral ha pedido que la Cámara de Comptos y la Oficina de Buenas Prácticas analicen las adjudicaciones de la adecuación de las oficinas del Pabellón Navarra Arena, la remodelación del espacio que ocupó el Archivo de Navarra en el Palacio de Navarra, dos adjudicaciones de viviendas de protección oficial y las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate.

Obras Belate

Respecto a las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, que UPN y un particular denunciaron ante la justicia, la presidenta navarra, María Chivite, recuerda que "el informe no apunta indicios de ilegalidad", si bien, según Chivite, "en nuestra labor de asegurar un ejercicio de transparencia al conjunto en la ciudadanía navarra nosotros hemos decidido tomar esos pasos". No obstante será, en este caso, a través de la Oficina de Buenas Prácticas, porque la Cámara de Comptos ya fiscalizó este expediente. Asimismo a este contrato se sumará una auditoría externa, que el Gobierno estudia cómo acometer en función de su montante.

Despejar dudas

Estas medidas, que la presidenta navarra anunciaba el pasado jueves tras hacerse público el informe de a UCO, responden, según María Chivite, al interés de su Ejecutivo por "despejar cualquier tipo de sombra de duda" que haya sobre las adjudicaciones que la Administración Foral haya podido hacer. A