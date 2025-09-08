Los gigantes bailarán en el interior de la Catedral de Pamplona

El Cabildo de la Catedral ha decidido este lunes autorizar el baile de los gigantes en el interior de la Catedral de Pamplona, dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona con motivo del 602º aniversario del Privilegio de la Unión y del sexto centenario de la muerte del monarca Carlos III. De esta forma a partir de las 17.45 horas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona y Duguna acompañarán a la Corporación, en Cuerpo de Ciudad, a la Catedral, donde se realizará un responso por parte del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, una ofrenda floral y, finalmente, las danzas de Duguna y de los gigantes.

Polémica y cambio de postura

Inicialmente el Cabildo había autorizado a la Comparsa a bailar en el atrio de la Catedral en lugar de hacerlo en el interior del templo. La polémica generada con esta decisión ha llevado a los rectores de la institución religiosa a cambiar de postura. "Tras una profunda reflexión y dada la relevancia que el acto de aniversario del Privilegio de la Unión tiene entre la ciudadanía de Pamplona y la popularidad de la que gozan la Comparsa de Gigantes y Cabezudos", señalan en un comunicado, el Cabildo "ha tomado la decisión, de manera excepcional, de autorizar el evento en los términos propuestos por el Ayuntamiento de Pamplona".

Buena noticia

En Onda Cero el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, se ha felicitado por la decisión y ha destacado que, "tanto la implicación como la convicción de todas las partes para, por encima de las diferencias, poner en valor el espíritu del Privilegio de la Unión" ha posibilitado el entendimiento.