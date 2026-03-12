Gemma de la Nava: “Una de cada siete personas tiene enfermedad renal y muchas no lo saben”

En el Día Mundial de la Enfermedad Renal hemos hablado de ella en Onda Cero con Gemma de la Nava, presidenta de ALCER Navarra, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales.

Según ha explicado, la enfermedad renal es conocida como “epidemia silenciosa” porque en sus primeras fases no suele presentar síntomas. Esto provoca que muchos casos se detecten cuando el daño renal ya está avanzado. De hecho, se estima que alrededor de una de cada siete personas padece algún tipo de enfermedad renal, lo que supone cerca del 15% de la población, y una parte importante de esos pacientes desconoce que la tiene.

Por ese motivo, desde ALCER Navarra insisten especialmente en la importancia del diagnóstico precoz. De la Nava ha subrayado que actualmente existen tratamientos y medicamentos que pueden ayudar a frenar el avance de la enfermedad si se detecta en fases tempranas. “Si la detectamos a tiempo, ahora hay muchas medicaciones que pueden intentar frenar que ese riñón dure lo máximo posible”, ha explicado.

Cuando la enfermedad progresa y se produce un fallo renal, los pacientes pueden necesitar tratamientos como la diálisis o un trasplante. La diálisis, ha señalado, es un proceso “muy duro” que condiciona de forma importante la vida cotidiana de quienes lo reciben. En el caso de la hemodiálisis hospitalaria, los pacientes deben acudir al hospital tres días por semana durante unas cuatro horas cada sesión, a lo que se suman los desplazamientos y el cansancio posterior.

En los últimos años, sin embargo, se está fomentando cada vez más la diálisis domiciliaria, una alternativa que permite realizar el tratamiento en casa y con mayor flexibilidad. Según ha explicado la presidenta de ALCER Navarra, esta modalidad facilita la conciliación laboral y personal y permite una mayor autonomía para los pacientes.

Otro de los pilares fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia renal es el trasplante. En este sentido, De la Nava ha defendido la importancia de promover la donación de riñón en vida. Ella misma es trasplantada gracias a la donación de su hermano. “Mi madre me dio la vida y mi hermano me la ha devuelto”, ha afirmado durante la entrevista, destacando el impacto que tiene este gesto en la calidad de vida de los pacientes.

La prevención también juega un papel clave. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo o una alimentación poco saludable. Por ello, los especialistas recomiendan mantener hábitos de vida saludables y realizar controles periódicos.

Además, De la Nava ha destacado que el cribado de la enfermedad renal es sencillo y muy económico. Con una analítica de sangre y otra de orina, cuyo coste ronda un euro, es posible detectar si los riñones funcionan correctamente.