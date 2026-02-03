El futuro Civivox Lezkairu se ubicará en una parcela municipal junto a la gasolinera

El futuro Civivox Lezkairu se ubicará en una parcela municipal situada junto a la gasolinera del barrio, próxima a la avenida Juan Pablo II. El Ayuntamiento de Pamplona ha elegido esta opción por ser la mejor valorada por las vecinas y vecinos de Lezkairu, que ven en esta ubicación la posibilidad de tener un centro más accesible que en la otra parcela propuesta, en la plaza Maravillas Lamberto. Además, valoran que el nuevo civivox generará un nuevo espacio de encuentro y de esparcimiento para la población infantil y también para las personas mayores de Lezkairu.

Aportaciones vecinales

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar la sesión participativa realizada por el Ayuntamiento de Pamplona en Lezkairu para recabar la opinión del vecindario sobre la mejor ubicación para el nuevo civivox. Se trataba de obtener una visión desde las experiencias, percepciones y dinámicas sociales de las personas que viven en Lezkairu. Tras las aportaciones vecinales, el próximo paso es la convocatoria de un concurso de arquitectura para diseñar el edificio. La parcela municipal donde se levantará el Civivox Lezkairu está situada entre la calle Carlos San Biurrun y la avenida Juan Pablo II, y limitada por las calles Alberto Toca Echevarría y María Lacunza. El Ayuntamiento espera poder iniciar la construcción en el último trimestre de 2027.

Proceso participativo

El Ayuntamiento de Pamplona convocó el pasado mes de diciembre una sesión abierta para avanzar en la toma de decisión sobre el nuevo civivox para Lezkairu, escuchando a vecinas y vecinos, protagonistas de las actividades de la vida social del barrio. Se trataba de conocer qué ventajas e inconvenientes veían en las dos parcelas municipales candidatas a albergar el nuevo civivox: la plaza Maravillas Lamberto o una parcela al otro lado de Juan Pablo II, junto a la gasolinera. Sesenta vecinas y vecinos del barrio participaron en la sesión, en la que debían valorar las dos parcelas desde dos perspectivas: la de las personas mayores, por un lado, y del grupo de infancia y adolescencia, por otro. El personal técnico municipal que dinamizó el encuentro participativo les pidió reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de las parcelas: qué dinámicas sociales positivas podría reforzar un civivox en cada ubicación, qué nuevos encuentros, vida social o relaciones podrán activarse, qué aspectos del entorno podrían limitar o debilitar su aportación social, y qué riesgos sociales podría generar cada emplazamiento.

Ventajas

Las personas participantes, 25 mujeres y 35 hombres, coincidieron en encontrar muchas más ventajas en la parcela ubicada junto a la gasolinera para el nuevo Civivox Lezkairu. Destacaron su mejor ubicación en la zona de viviendas, el mejor reparto de dotaciones que supondría al no estar concentrado en la plaza Maravillas Lamberto, la plaza central de Lezkairu, y el mejor impacto que podría tener para el comercio de la zona. Además, valoraron la posible generación de una nueva ‘plaza de estar’ para las personas, sus vistas, la posible creación de más zonas verdes y más zonas accesibles.