Fernando Domínguez: "Es inadmisible que se tengan las dosis y no se vacune por falta de personal"

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra continúa esta semana con el plan de vacunación frente al Covid-19, se prevé vacunar a 1.000 personas al día y que cerca de 36.000 personas la hayan recibido al término del primer trimestre.

Las cuentas no salen bien y son insuficientes, según el médico y exconsejero de Salud, Fernando Domínguez, en Más de Uno Pamplona. Hay que vacunar mucho en el menor tiempo posible, "es inadmisible que teniendo las dosis no se vacune por falta de personal y profesionales médicos".

En Onda Cero, Domínguez propone que profesionales médicos y enfermeras que están inactivos, jubilados y médicos con título de otros países "puedan realizar esta labor" para acelerar el proceso. Asimismo, no entiende que no se haya hecho una "calendarización" de la campaña de vacunación, de forma que se pueda organizar incluso por centros de salud para saber quién se va a poner y quien no la vacuna.

En Navarra y en España "se ha ido por detrás de la pandemia", no se ha actuado proactivamente, tal y como afirma el exconsejero. Entiende la dificultad de la gestión de la pandemia, pero no de unas vacunas que "se sabía que iban a llegar".

Asímismo, Fernando Domínguez ha arremetido contra el "seguidismo irritante" realizado por el ejecutivo foral. Cree que se ha puesto a Madrid como centro de la gestión cuando las situaciones en las Comunidades Autónomas eran dispares y sus sistemas públicos también.