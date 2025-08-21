Fermín Lorente: "La apertura a nuevos públicos, como el joven, enriquece la oferta de Civican"

Fundación Caja Navarra ofrecerá en Civican entre octubre de este año y mayo del que viene 1.351 plazas en 53 cursos con actividades dedicadas al arte, la música, la literatura, el cine, la cocina o el bienestar.

La propuesta formativa se articula en torno a seis ámbitos temáticos: arte y creación, música, palabra, pensamiento, acción social, y salud y bienestar. Cada uno de ellos ofrece cursos que combinan la teoría con la práctica, apostando por la innovación, el análisis crítico y el fomento de la creatividad para un perfil de usuario muy amplio, como ha explicado en Más de Uno Pamplona Fermín Lorente, coordinador de servicios de Civican.

Entre las novedades se encuentra la propuesta del Aula de Cocina, con cursos que abordan la gastronomía desde perspectivas como la sostenibilidad, la salud o la ciencia. Algunas de las propuestas son 'Cocina molecular', 'Cocina con ciencia', 'Cocina sin gluten' y 'Cocina de Km 0'. También se incorporan nuevos enfoques en la creación musical y sonora, como 'Paisaje sonoro: oír, escuchar y grabar la ciudad' o 'IA y creación musical', así como en áreas como el doblaje, la escritura y la gestión económica. La temporada incluye iniciativas surgidas del proyecto de co-programación, que permite a las personas usuarias proponer temas para incorporarlos al programa. Fruto de esta participación se oferta el curso 'Cómo gestionar la economía personal', orientado a facilitar herramientas prácticas de organización financiera doméstica.

Las preinscripciones se podrán realizar de manera presencial, telefónica y en la web fundacioncajanavarra.es los días 26, 27 y 28 de agosto. El sorteo de plazas tendrá lugar el 1 de septiembre. A partir del 10 se abrirá el periodo de inscripción directa para las plazas vacantes.