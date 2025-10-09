Fermín Irigaray: "Algo se nos escapa en la subida del precio de la ternera"

Los precios de la carne de ternera están subiendo de manera importante para el consumidor final y el alza no es proporcional al aumento de costes. Así lo defiende la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Navarra.

Su Presidente Fermín Irigarai explica en La Brújula de Navarra que si bien los ganaderos agradecen la subida de precio en origen, esto por sí solo no explica lo que define como subida desorbitada del producto en las carnicerías: "Se hace referencia a que hay mucho menos ganado y que la demanda es la que es. Pero no es posible que todo lo que está subiendo obedezca solo a eso. Tiene que haber otros intereses que a nosotros se nos escapan y que no conocemos pero que nos pueden afectar negativamente en un futuro cercano".

La IGP Ternera de Navarra ha organizado para este domingo el Primer Día de la Ternera, que se celebrará en Garayoa. pretende por un lado reforzar lazos entre productores y carniceros y por otro, reconocer al consumidor su apuesta por una ternera que desarrolla todo su ciclo desde la crianza hasta el despiece en Navarra. Fermín Irigarai lo destaca: "Es abierto a la participación de los consumidores porque sin ellos tampoco sería posible esta IGP. Entendemos que con su compromiso y su lealtad hacen posible el trabajo de todos los agentes de la IGP".

En la jornada habrá muestra de ganado y degustación de carne de ternera que se asará allí mismo durante doce horas, entre otras actividades organizadas.