Un fallecido y un herido grave tras chocar un coche contra un camión accidentado en Olite

Un varón de 72 años ha fallecido la madrugada del martes y otro de 35 años ha resultado herido grave tras chocar un coche contra un camión que había sufrido un accidente en la AP-15 a su paso por Olite

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 01:10 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial y de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del pk 40,4 de la AP-15 (Autopista de Navarra) cuando un turismo, que circulaba en sentido sur y en el que viajaba el fallecido, ha chocado contra un camión que se había salido previamente de la vía por el margen izquierdo del sentido norte, invadiendo y quedando detenido en el carril de sentido contrario.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del varón de 72 años, que ha fallecido en el lugar y cuyo cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia

Por otro lado, la ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra al conductor del camión, un varón de 35 años que sufre politraumatismos con pronóstico grave. Y la ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado a la Clínica Universidad de Navarra a una mujer de 46 años, que también circulaba en el coche, con contusiones de pronóstico leve.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro. El sentido sur de la autopista ha quedado cerrado al tráfico como consecuencia del accidente vial. La policía Foral ha realizado un baipás entre el pk.39 y el 40+700, de manera que el tráfico de ambos sentidos circula, desde las 04:05, por la calzada sentido norte.