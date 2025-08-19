Fallece una mujer de 54 años tras un choque en la A-12 en Torres del Río

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida, poco después del mediodía del lunes, tras un choque entre dos vehículos en la A-12 en Torres del Río.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra recibió aviso del siniestro a las 12:02 horas de ayer lunes y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Foral de Seguridad Ciudadana de Estella y de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de Pamplona.

El siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 69,5 de la A-12 (Autovía del Camino de Santiago) cuando un camión impactó contra un coche que, por motivos que investiga la Policía Foral, se encontraba detenido en el arcén.

Los servicios de emergencia movilizados no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 54 años, conductora y única ocupante del coche, que se encontraba atrapada en el vehículo y falleció en el lugar. Por otro lado, el conductor del camión, un varón de 62 años, fue trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella, donde permanece ingresado con policontusiones de pronóstico leve.

El cuerpo de la conductora fallecida fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados instruyen las diligencias del siniestro.