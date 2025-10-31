Fallece un hombre de 62 años tras sufrir un accidente laboral en Iturmendi

Un hombre de 62 años ha fallecido la tarde del jueves tras sufrir un accidente laboral en Iturmendi.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16:07 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Altsasu, al GRT (Grupo de Rescate Técnico), un helicóptero de rescate, un equipo médico de Etxarri Aranatz, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en la zona de Maugiaburu, perteneciente al municipio de Iturmendi, cuando una rama ha caído sobre el leñador mientras se encontraba realizando labores de tala. Los servicios de emergencia han logrado estabilizar al herido, un varón de 62 años, que había sufrido politraumatismos a causa del accidente, pero ha fallecido mientras estaba siendo trasladado al Hospital Universitario de Navarra en el helicóptero medicalizado.

Agentes de La Brigada Judicial Norte de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro. La inspección ocular de un equipo de Policía Científica completará el atestado.