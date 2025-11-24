Sucesos

Fallece un hombre de 49 años atropellado por un camión en Abárzuza

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Un miembro de la policía foral, en Navarra (España).
Un miembro de la policía foral, en Navarra (España). | Eduardo Sanz / Europa Press

Un hombre de 49 años ha fallecido la mañana del lunes tras sufrir un accidente laboral en Abárzuza.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 08:26 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador ha sido atropellado por un camión.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, un varón de 49 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.

