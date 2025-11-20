Estudiantes de Bachiller de Claret Larraona analizan el aniversario de la muerte de Franco

Este jueves se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que gobernó en España desde su victoria en la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte en 1975. En la actualidad, algunas encuestas señalan el crecimiento de la simpatía por los regímenes totalitarios, en especial entre los más jóvenes. En Onda Cero Navarra, en línea con lo hecho esta mañana en Más de Uno por Carlos Alsina, que ha querido conocer la opinión de varios estudiantes universitarios, hemos consultado en torno a esta etapa histórica a dos estudiantes del colegio Claret Larraona de Pamplona. Es el caso de Nayeli Casilla y Rodrigo Zabaleta, que cursan segundo de bachiller en el centro.

Conocimiento etapa histórica

La estudiante Nayeli Casilla ha demostrado un amplio conocimiento de esta etapa histórica: " Sé que fue un dictador que impuso un golpe de Estado y que impuso en España un régimen autoritario. También que España estaba bajo una censura y que no se podía, por ejemplo, ver cualquier periódico como podemos hacer ahora, y menos con ideas liberales. Los medios de comunicación eran muy restringidos ", señala. Casilla ha incidido en la situación de las mujeres durante el franquismo ya que "tenían muy pocos derechos y siempre tenían que salir acompañadas con sus maridos". Asimismo se ha referido a la situación de carestía recordando que durante la época había un "acceso limitado a los alimentos y había cartillas de racionamiento".

Guerra Civil

Momento histórico, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, que también ha abordado el estudiante Rodrigo Zabaleta, quien ha recordado que "en el año 1939 acabó la Guerra Civil Española y el bando de Franco fue el que salió victorioso". Hubo asesinatos de republicanos después de la guerra". A partir de ahí, señala, "empezó la dictadura hasta el año 75". En cuanto a las condiciones de vida que se dieron durante esos años Zabaleta apunta que "hubo bastante represión en el pueblo español y la libertad de expresión estaba prohibida ". Conocimientos, recuerdan ambos estudiantes, que provienen de su estudio de asignatura de Historia de España y de la información que se publica en los medios de comunicación.