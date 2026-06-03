Especialistas en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia reclaman en Pamplona más coordinación entre sanidad, educación y familias

Más de 400 especialistas se reúnen estos días en el Museo Universidad de Navarra en Pamplona en el 69º Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Una cita que abordará cuestiones como la ansiedad, la depresión, el TDAH, los trastornos de la conducta alimentaria y los nuevos desafíos derivados del uso de las pantallas.

En Onda Cero hemos hablado con la doctora Azucena Díez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra y presidenta del comité organizador, quien ha explicado que los estudios realizados tras la pandemia han constatado un incremento de hasta un 30% en las consultas pediátricas, de atención primaria, urgencias y derivaciones a salud mental de menores.

Según Díez, la pandemia puso de manifiesto el impacto que tienen los factores ambientales en la salud mental de niños y adolescentes. El aislamiento social, el aumento del tiempo frente a las pantallas y la reducción de actividades presenciales provocaron un importante repunte de problemas relacionados con la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios y las dificultades de atención.

No obstante, la especialista también ha destacado un aspecto positivo: la reducción del estigma asociado a acudir a consultas de psiquiatría y psicología. A su juicio, cada vez más familias buscan ayuda profesional, algo fundamental para evitar que determinados problemas se cronifiquen. Ha recordado que trastornos como la depresión o los problemas de conducta alimentaria tienen mejor pronóstico cuando se detectan y tratan de forma temprana.

La psiquiatra ha subrayado además que alrededor del 15% de la población sufrirá a lo largo de su vida algún trastorno mental diagnosticable y tratable, una cifra que refleja la importancia de reforzar los recursos destinados a la salud mental infantojuvenil.

Uno de los temas que centrará parte del congreso será el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Díez ha señalado que afecta aproximadamente al 7% de niños y adolescentes, aunque ha reconocido que en ocasiones pueden producirse diagnósticos erróneos al confundirse con otros problemas, como trastornos del aprendizaje, ansiedad o determinadas situaciones familiares y hábitos de vida poco estructurados.

La doctora Díez ha defendido también la necesidad de un abordaje interdisciplinar. Recordó que la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia es muy reciente en España y que el número de especialistas sigue siendo insuficiente. Por ello, considera imprescindible reforzar la formación de pediatras, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, terapeutas ocupacionales y otros profesionales implicados en la atención a menores.

En cuanto a la prevención, Díez ha insistido en la importancia de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas, promoviendo la actividad física, el contacto con la naturaleza, la socialización presencial y limitando el uso de pantallas.

Sobre este último aspecto, ha advertido de que el principal problema no son las tecnologías en sí mismas, sino el acceso de menores a dispositivos conectados a internet sin supervisión adulta. Ha alertado además de consecuencias asociadas al exceso de tiempo frente a las pantallas, como el déficit de vitamina D, el aumento de la miopía, los problemas de espalda, la obesidad y el sedentarismo.