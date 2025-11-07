El equipo de Gobierno y el PSN firman los presupuestos más altos de la historia de Pamplona

El equipo de Gobierno de Pamplona y el PSN firman los presupuestos de 2026, los más altos de la historia de la ciudad. Son 293,78 millones de euros, algo más de un 2% que este año y es el tercer acuerdo consecutivo que se alcanza entre las cuatro formaciones. El alcalde, Joseba Asiron, se mostraba muy satisfecho por el acuerdo alcanzado. La llave del acuerdo la tenía el Partido Socialista, aunque era un secreto a voces que iba a aprobar el presupuesto. El PSN ha solicitado 4,34 millones de euros de inversiones, de los cuales, entre otros temas se destinarán 1,5 millones a obras de reurbanización en Monasterio de Urdax y la misma cantidad en las fases 2 y 3 de Pío XII. Marina Curiel, portavoz socialista en el Ayuntamiento, se refería al papel determinante de su partido, mientras que los dos socios de EH Bildu en el consistorio también se congratulan de la materialización del acuerdo para el próximo año.

Oposición

Desde la oposición se valora de forma muy negativa el acuerdo. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha cargado contra Bildu y el PSN por su complicidad y habla de "farsa" y en la misma línea se expresa desde el Partido Popular su portavoz en el Ayuntamiento, Carlos García Adanero. La semana que viene está previsto que el proyecto se apruebe en Junta de Gobierno y que se debata en Pleno el jueves 27 de noviembre.