El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona pide la dimisión de Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona pide la dimisión de los portavoces de UPN y PP, Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero, tras conocerse el pasado viernes que la magistrada exculpó a las cuatro personas detenidas por la agresión sexual del pasado 23 de octubre tras realizarse las pruebas de ADN. EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, con el apoyo del PSN, presentarán una moción en el Pleno de enero para exigir que dejen sus cargos ya que exponen que Ibarrola y García Adanero, han difundido mentiras y falsedades sobre la agresión sexual cometida en el entorno de la carpa universitaria.

PSN

Mientras, el PSN considera en un comunicado de prensa que es especialmente grave que "se hayan difundido informaciones no contrastadas y se haya señalado a personas posteriormente exculpadas. Exponen que este comportamiento contribuye a la estigmatización de colectivos vulnerables y daña la convivencia en la ciudad.

Ibarrola y García Adanero

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "no se puede caer más bajo en política que lo que ha hecho el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, un alcalde que no garantizó la seguridad de miles de jóvenes en la carpa universitaria, que no se preocupó de conocer el dispositivo policial ni antes ni hasta más de diez días después de haberse producido una violación en ese entorno".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Carlos García Adanero, ha expuesto que “Asirón y su equipo no están en condiciones de pedir la dimisión de nadie siendo quienes son”. Además, García Adanero ha señalado que el Grupo Municipal del PP ha solicitado

información durante semanas y que esta le ha sido negada de forma reiterada. “Resulta inaceptable que el equipo de Gobierno haya manejado información relevante mientras se la ocultaba deliberadamente a la oposición. Utilizar información privilegiada en un caso de

extrema sensibilidad y ocultarla al resto de grupos municipales es una práctica políticamente miserable”, ha afirmado.