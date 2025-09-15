Entornos digitales, masculinidades y prevención: ejes de las jornadas sobre violencia sexual en la adolescencia

Fundación Ilundain y la UNED Pamplona han organizado los días 17 y 18 de septiembre unas jornadas sobre violencia sexual en la adolescencia. El objetivo es ofrecer herramientas de prevención y abrir un debate social en torno a esta problemática.

Carmen Marañón y Naiara Lorente, de Fundación Ilundain, han explicado en Más de uno Pamplona que estas jornadas nacen de la experiencia directa con jóvenes y de la necesidad detectada en la intervención social. Según señalaron, la violencia sexual siempre ha existido, pero en la actualidad hay más formación y más recursos para identificarla. “No es que haya más casos, sino que ahora estamos mejor preparados para reconocerlos y acompañar a las víctimas”, subrayan.

Uno de los factores clave que se tratará en las jornadas es el impacto de las redes sociales. Si bien a través de ella se multiplica el alcance de la violencia, a través de difusión de imágenes, manipulación o acoso digital, también permiten llegar de manera más eficaz a los adolescentes con mensajes de sensibilización. No obstante, señalan que persiste el reto de ofrecer referentes positivos frente a los modelos masculinos tóxicos que circulan en internet.

Las jornadas contarán con profesionales como Miriam Alemán, que abordará la prevención de la violencia de género y sexual en la adolescencia. Elisa García Mingo se centrará en la violencia en entornos digitales; Olmo Morales ofrecerá una ponencia sobre nuevas masculinidades y Ruth Iturbide, abordará estrategias comunitarias de prevención. El cierre correrá a cargo de Médicos del Mundo Navarra en reconocimiento a su labor de intervención y acompañamiento a jóvenes víctimas de explotación sexual en la comunidad foral.

El encuentro está dirigido a un público amplio: profesionales de la educación y la intervención social, familias, instituciones y cualquier persona interesada. Carmen Marañón y Naiara Lorente insisten en que la violencia sexual no surge en “callejones oscuros”, sino en entornos cercanos como la familia, la cuadrilla o el vecindario, lo que exige un compromiso colectivo para reaccionar y acompañar adecuadamente a las víctimas.

Para Fundación Ilundain, es fundamental no criminalizar a la juventud, sino reconocer los cambios positivos que ya están impulsando. “Las nuevas generaciones se apoyan más entre sí y cada vez más chicas se atreven a denunciar acompañadas por sus amigas”, destacan. Con estas jornadas se pretende reforzar esa conciencia social y dotar a la comunidad de herramientas para prevenir, identificar y actuar frente a la violencia sexual en la adolescencia.