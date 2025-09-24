Enrique Ordieres: "la farmacia te pone muy cerca del paciente"

Enrique Ordieres lleva toda su vida profesional ligado al sector farmacéutico. Desde la botica familiar en la que desarrolló sus primeros años de carrera hasta la presidencia del Grupo CINFA, pasando por los grupos de formulación magistral en su Vizcaya natal y la presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya.

El premio del Colegio Navarro le lleva a echar la vista atrás y estar agradecido de sus inicios en la farmacia, porque "la farmacia te pone muy cerca del paciente", asegura. Recuerda con mucho cariño los años de trabajo en la formulación magistral, labor que defiende porque "es medicina personalizada".

Ahora preside el laboratorio más dispensado en las farmacias españolas, con más de 2.300 empleados y presente en más de 100 países. 4 plantas y 2 centros de Investigación y Desarrollo forman un grupo con vocación de servicio al paciente y con ganas de seguir desarrollando y creando nuevos medicamentos para mejorar la salud de las personas.