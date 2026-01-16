La eliminación de Copa: del error de Lisci a la explicación de los penaltis

Muy a su pesar, gran parte de la conferencia de prensa de Alessio Lisci previa al partido contra el Oviedo ha versado sobre la dolorosa eliminación en Copa del Rey el martes contra la Real Sociedad: la falsa línea de cinco, echarse demasiado atrás en la segunda parte, la gestión de los penaltis, los cambios (los hechos y los que se dejaron de hacer),... y ahí el técnico rojillo reconoce que cometió un error que se convirtió en una de las claves para decantar el partido hacia el 2-2- final.

Otra de las incógnitas que quedó a medio resolver fue saber por qué Rubén García no tiró uno de los cinco penaltis de la tanda y cómo fue la gestión de esos lanzamientos: Después de que se pronunciara a medias Lisci tras el partido, Kike Barja aclarara cosas y Braulio Vázquez cubriera a los jugadores, hoy el entrenador da carpetazo al asunto volviendo a responder sobre el tema.

De todo ello, escuchando al entrenador y con nuestras propias valoraciones, se habla en este Radioestadio Navarra en compañía de Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco, "el mítico Burus", que opinan sobre los errores y aciertos de Osasuna en Anoeta y sobre el partido contra el Oviedo, clave por jugar contra el colista y recibirlo en El Sadar, donde Osasuna se encuentra fuerte.