El ejercicio regular reduce hasta un 30% el riesgo de infarto

Hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, una jornada destinada a sensibilizar sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular. Con motivo de esta fecha, la Asociación de Personas Trasplantadas y Enfermas de Hígado y Corazón de Navarra (Atehcna) ha organizado diversas actividades bajo el lema “Muévete por tu corazón”.

Regina Blanco, vicepresidenta de Atehcna y trasplantada de corazón, ha destacado que la práctica regular de ejercicio físico puede reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir un infarto, según la Fundación Española del Corazón. La recomendación es clara: realizar actividad física al menos 30 minutos al día puede beneficiar a 4 de cada 5 personas con enfermedades cardíacas. Pequeños gestos como subir escaleras en lugar de usar el ascensor o caminar más en lugar de tomar el coche pueden marcar la diferencia.

Blanco recordó que muchas veces los problemas cardíacos no presentan síntomas previos y se detectan únicamente tras un evento grave o en controles médicos rutinarios. Por ello, insistió en la importancia de las revisiones periódicas, la medición de la tensión y la adopción de hábitos saludables: ejercicio, buena alimentación y evitar el tabaco o el sedentarismo.

Blanco ha subrayado la importancia de la donación de órganos, describiéndola como un acto de solidaridad que otorga una segunda oportunidad de vida, como en su propio caso. Atehcna desempeña un papel esencial acompañando a pacientes en lista de espera o recién trasplantados, brindando apoyo emocional, compartiendo experiencias y ayudando en la rehabilitación cardíaca.

Una de cada cinco muertes prematuras se debe a enfermedades cardiovasculares, pero la mayoría pueden prevenirse con hábitos saludables.