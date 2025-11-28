ECOVINAL, vinagre navarro exportado a 30 países

Ecovinal es una de esas empresas que sorprende. Y mucho. Aunque recientemente su nombre ha aparecido en los medios de comunicación porque ha sido reconocida, cuenta con una trayectoria consolidada de casi 3 décadas. Con sede en Sartaguda, se dedica a la elaboración de todo tipo de vinagres, zumo de limón, Vinagre Ecológicos de Fruta y bebidas a base de Vinagre funcionales. Cuenta con sucursales en Estados Unidos y Reino Unido y exporta su producción de Producto Navarro a más de 30 países. En La Brújula de la Economía conocemos mejor a esta empresa con su fundador, Germán Munilla.

AIN, la Asociación de la Industria Navarra, acompaña desde hace más de cinco décadas al tejido industrial de nuestra Comunidad y, en el camino, ha aprendido la importancia de la colaboración, la necesidad de la innovación y la excelencia. Sin embargo, aunque todo cambie, su mayor valor siguen siendo las personas, que hacen posible este compromiso cada día.

AIN es una asociación privada que, a través de su conocimiento especializado en gestión y tecnología, fomenta la colaboración y la mejora de la posición competitiva de la industria y el entorno, para ser el referente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas industriales navarras.