El director de la revista "Mi vino" y Vinofest centran la nueva edición de "De buena uva"

Hoy en "De buena uva" con Elena Arraiza hemos tenido ocasión de compartir unos minutos con el Antonio Candelas, que se ha sometido al cuestionario "Versión pop". Antonio Candelas no solo dirige la revista Mi Vino, sino que además, es divulgador, catador, comunicador nato y un apasionado del vino.

En "Te lo flipas", vamos a poner sobre la mesa la polémica ¿corcho o rosca? Parece que si abres un vino con rosca, ya estás en plan cutre, fast wine o botellón pero ¡nada más lejos de la realidad! El tipo de cierre no marca la calidad. Hay vinos mediocres con corcho natural y vinos deliciosos con rosca. Lo que importa está en el interior.

Y en "¿Qué me estás container?", nuestra sección de planes vinícolas hemos hablado de Vinofest, una de las citas más esperadas para los winelovers de Navarra, será el 11 y 12 de abril, en Baluarte, en Pamplona. 22 bodegas de la D.O. Navarra, con sus mejores vinos listos para probar, con música y muy buen ambiente. Nos ha contado los detalles Sara Clemente, responsable de comunicación del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.