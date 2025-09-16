Derrota del Promesas y victoria de Osasuna Femenino

Osasuna Promesas perdió 2-0 contra el Avilés, un recién ascendido que salió muy peleón. Osasuna Femenino, con un inicio de liga difícil que le ha enfrentado a los filiales de Barcelona y Real Madrid, ganó en Tajonar a las merengues con un resultado de 3-2. En Segunda RFEF buenos arranques de liga para Mutilvera y Tudelano, con una victoria y un empate cada uno en los dos partidos disputados.

La Tercera División ya está también en marcha con Txantrea, Peña Sport, Cortes y Aoiz invictos en cabeza y Valle de Egüés, Bidezarra y Oberena aún sin puntuar. En Fútbol 948 Javier Ugalde analiza todos estos partidos y competiciones además de echar un repaso a la Primera Autonómica y Regional Preferente. Terminamos con la División de Honor Juvenil, que cuenta con tres equipos navarros: A San Juan y Osasuna se les une este año Oberena, que celebró su regreso a la categoría con un empate a un gol frente al Santutxu.